Архангельск, 7 ноября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Информация об угодившем в петлю малыше поступила в Вельское обособленное подразделение управления лесничествами минлеспрома Архангельской области от охотника Александра Холзакова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Alexas_Fotos Медведь

Тот сообщил, что браконьер соорудил петлю из металлического троса и закрепил её у поваленного дерева.

Ловушка была устроена на территории Благовещенского участкового лесничества Вельского лесничества, примерно в 100 километрах от районного центра.

Получив сигнал, ведущий специалист-эксперт Вельского обособленного подразделения Игорь Савинский собрал местных охотников и егерей. Группа незамедлительно выехала на спасение медвежонка.

У малыша оказались зажаты в петле шея и передняя лапа.

Охотники аккуратно освободили медвежонка. Ранений у зверя не было. Малыш тут же убежал в лес.

«Медвежонок упитанный, в ближайшее время он заляжет в спячку», — отметил Игорь Савинский.

Напомним, что охота с применением подобных ловушек — уголовно наказуемое деяние (часть первая статьи 258 УК РФ).

По данному факту Вельское обособленное подразделение готовит материалы для передачи их в полицию.