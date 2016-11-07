Москва, 7 ноября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Отсутствие традиционного увеличения активности покупателей на рынке недвижимости в Москве в осенний период не позволяет экспертам делать положительные прогнозы. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома, по сравнению с показателями сентября потенциальный спрос снизился на 1,2%, а количество фактических покупателей — на 2%.

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«Отрицательная динамика покупательской активности наблюдается на фоне незначительного снижения средней цены предложения (при этом в прошедшем октябре отмечена наибольшая с начала года ежемесячная коррекция по этому показателю — минус 1%) и по-прежнему крайне высокой доли продаж с дисконтом (83% от общего количества реализованных объектов в октябре)», — пояснил Шлома.

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Эксперт добавил, что на рынке недвижимости отмечается некоторое затоваривание рынка объектами с низкими потребительскими характеристиками. «Речь, в первую очередь, об устаревшем жилом фонде типовых домов (прежде всего, пяти-, девятиэтажных «панелях») и отчасти «сталинках» в спальных районах — их срок эксплуатации истек или на грани, а качественные показатели квартир не удовлетворяют современных покупателей. При сегодняшнем исчерпывающем выборе высоколиквидного современного жилья такие варианты — заведомо «аутсайдеры», и выиграть борьбу за покупателя в данном случае можно только ценой — около 10% ниже среднерыночных аналогов и сопоставимых по цене квартир в новостройках», — пояснил он.

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Как прокомментировал ситуацию на столичном рынке недвижимости корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко, динамике цен на жилье остается разноправленной. «На фоне укрепления доллара индекс цен на столичные квартиры в долларовом выражении клюнул вниз почти на 1%, а в рублевом, напротив, прибавил примерно 0,5%. После праздников динамика индексов, скорее всего, «устаканится» вместе с валютными курсами», — сообщил он.

Репченко добавил, что зафиксирован рост объема предложения новостроек, при этом их средняя стоимость ползет вниз по причине затоваривания и увеличения доли недорогих проектов.

Напомним, эксперты в сфере недвижимости неоднократно заявляли, что в Москве цены на жилье будут падать. Так, по активности рынка и объему сделок осенью, показатели потеряли примерно по 10%.