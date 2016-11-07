Токио, 7 ноября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Специалисты японского автоконцерна Toyota Motor собираются к 2020 году запустить массовое производство электромобилей. Основой для транспортных средств могут стать гибридные модели Prius или Corolla, сообщает Nikkei.

Xehay.vn Подзаряжаемый Toyota Prius Prime 2017

В компании планируют вывести на рынок автомобили с высокими функциональными характеристиками, среди которых — продолжительность езды и период зарядки. Ожидается, что электромобили будут способны преодолеть более 300 км, не требуя подзарядки аккумуляторов.

Это потребует от инженеров разработки собственных батарей для электрокаров, что будет поручено специальному подразделению компании. При этом в Toyota не исключают возможность закупки комплектующих для аккумуляторов у другого производителя, что позволит снизить величину затрат на производство электромобилей.