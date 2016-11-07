Иваново, 7 ноября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Свечи и игрушки несут жители Иванова к жилому дому на улице Минской, где 6 ноября взрыв газа унес жизни шести человек. В числе погибших — четырехлетняя девочка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 8 ноября на территории области объявлен днем траура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи

Оперативное совещание в правительстве началось с минуты молчания. От имени правительства области губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

Глава региона Павел Коньков сообщил, что ситуация по ликвидации последствий ЧС находится на контроле президента РФ Владимира Путина. Глава региона накануне, 6 ноября, доложил президенту о работе по ликвидации последствий и о помощи пострадавшим. Владимир Путин выразил поддержку жителям региона.

На совещании представители правоохранительных органов и МЧС доложили об обеспечении усиленной охраны обрушившегося дома. По их словам, на место трагедии приходят люди, приносят игрушки и теплые вещи для пострадавших. Для сбора средств в помощь пострадавшим будет открыт специальный счет, чуть позднее его реквизиты будут обнародованы.

С 10:00 7 ноября жителям дома разрешили пройти в свои квартиры, чтобы забрать необходимые вещи.

Сам дом, по итогам обследования, признан аварийным, его снесут после того, как завершат работу следователи.

Глава региона потребовал активизировать ранее начавшиеся в регионе проверки газового оборудования в жилых домах.

«Проверки должны носить тотальный характер. Кроме того, прошу УМВД обеспечить специалистам допуск в те квартиры, где хозяева по тем или иным причинам не желают этого делать», — подчеркнул губернатор. Графики проверок должны быть готовы уже к вечеру сегодняшнего дня, доклады же о проверках и устранении нарушений должны предоставляться еженедельно.

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Семьи погибших и пострадавшие при взрыве в Иванове получат матпомощь

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилом многоквартирном доме на улице Минской в Иванове произошел около четырех часов утра 6 ноября. Причиной взрыва, по предварительным данным, могла стать утечка бытового газа. В результате шесть человек погибли, четверо — в больнице. Без крова остались 22 человека. По факту взрыва возбуждено и расследуется уголовное дело.

По решению региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности семьям погибших при взрыве региональные власти окажут материальную помощь в размере 150 тыс. рублей и пострадавшим — 100 тыс. рублей. Кроме того, последуют оперативные выплаты на первоочередные нужды каждому пострадавшему в размере 30 тыс. рублей. Аналогичные выплаты будут осуществлены и из бюджета города Иваново.