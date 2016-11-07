Рим, 7 ноября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Сделка телекоммуникационной компании Vimpelcom и Hutchison Whampoa по созданию совместного предприятия в Италии закрыта, говорится в пресс-релизе Vimpelcom.

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Новую компанию из объединенных Wind Telecomunicazioni SpA и 3 Italia возглавит гендиректор Wind Максимо Ибарра, при этом глава 3 Italia Винченцо Новари останется специальным советником.

Сделка по слиянию двух операторов стала крупнейшей в Италии с 2007 года. Соглашение об объединении активов было подписано в августе, затем были получены все необходимые одобрения регулирующих органов на слияние.

Vimpelcomи Hutchison Whampoa будут владеть компанией в равных долях. Наблюдательный совет предприятия будет состоять из шести человек — по трое от каждой стороны, а председатель совета будет меняться каждые 18 месяцев и назначаться поочередно то одним, то другим акционером.