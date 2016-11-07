Москва, 7 ноября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Российская валюта, стойко перенёсшая падение нефти, теперь имеет больше шансов остаться стабильной, считает аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Тем не менее, рубль сейчас слишком высок, что подрывает получение доходов бюджета при слабой нефти. Рублёвая цена барреля опустилась ниже 2900 рублей. Поэтому вероятность немного «отпустить» валюту остаётся.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Выход вверх пары доллар/рубль из диапазона 62−63,5 руб./доллар предполагает возможность формирования нового коридора 63,5−64 руб./доллар. Но и здесь президентские выборы в США могут сказать весомое слово, влияя на нефтяные цены и востребованность рисковых активов», — полагает эксперт.

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По мнению аналитика ГК TeleTrade Анастасии Игнатенко, «новую неделю валютные курсы начнут с роста, так как российские биржевики не отыграли события прошлой пятницы (4 ноября), в числе которых была статистика по рынку труда Америки. Число рабочих мест в октябре выросло на 161 тыс., безработица снизилась с 5% до 4,9%, а рост заработных плат оказался сильнее, чем ожидалось. Естественно, это окажет американской валюте локальную поддержку, однако выборы президента США пока остаются главным событием предстоящей недели, ведь многое зависит от результатов их проведения».

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы Центробанк РФ, на сегодня, 7 ноября, установил на уровне 63,50 рублей за единицу американской валюты и 70,59 рублей за единицу европейской валюты. За минувшую неделю биржевые курсы валют выросли на 0,92% и 3,87% соответственно. Стоимость нефти марки Brent поднялась на 0,94% — до 46,01 доллара за баррель,