Москва, 7 ноября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. В Москве на Красной площади состоялся торжественный марш в честь 75-летия военного парада 1941 года. В марше принимали участие порядка 5 000 человек, в числе которых кавалерийская группа президентского полка ФСО России, военнослужащие соединений и частей, военно-учебных заведений Минобороны России в составе исторических рот, воспитанники Московского суворовского и Московского военного музыкального училищ, кадетские парадные расчеты от федеральных ведомств и образовательных организаций Москвы, Почетный караул, представленный тремя видами Вооруженных сил РФ, сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Торжественный марш в честь 75-летия военного парада 1941 года на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Торжественный марш в честь 75-летия военного парада 1941 года на Красной площади

С поздравительной речью к участникам военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, ветеранам Великой Отечественной войны и москвичам выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин на торжественном марше в честь 75-летия военного парада 1941 года на Красной площади

«Москва гордится славными страницами отечественной истории. И делает все необходимое, для того чтобы на ценностях патриотизма вырастали новые поколения граждан великой страны», — отметил градоначальник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Торжественный марш в честь 75-летия военного парада 1941 года на Красной площади

В конце мероприятия на площади развернулся музей под открытым небом: представлены более 40 единиц боевой техники времен войны — реактивные минометы «катюша», грузовые автомобили полуторка, легковые автомобили «Эмка», ретроавтомобили с открытым верхом. Раритетные экспонаты простоят на площади до 17 часов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Торжественный марш в честь 75-летия военного парада 1941 года на Красной площади

В параде 7 ноября 1941 года принимали участие 28 500 человек. Прямо с главной площади столицы солдаты отправлялись на фронт, чтобы участвовать в битве за Москву.