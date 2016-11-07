Санкт-Петербург, 7 ноября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Петербургские сторонники КПРФ 7 ноября проведут шествие и митинг в честь 99-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщили в пресс-службе городской организации партии.

Navalmuseum.ru Крейсер «Аврора»

Поскольку 7 ноября уже давно является рабочим днём, акции состоятся в конце дня. На 18:00 назначено начало шествия колонны коммунистов и других разделяющих идеалы Октября граждан от Финского переулка (метро «Площадь Ленина») в сторону вечной стоянки крейсера «Аврора» на Петроградской набережной.

Шествие, протяженность которого составит чуть более полутора километров, продлится в течение часа, после чего в 19:00 у «корабля революции» начнется митинг.

После митинга все участники праздничных акций приглашаются на концерт молодежной коммунистической группы «Третий фронт» в «Чаплин-холл» на Пироговской набережной. «Вход свободный!», — обещается в анонсе.

Накануне активисты организации КПРФ Центрального района Петербурга провели серию одиночных пикетов. 5 и 6 ноября они раздавали газеты и листовки возле станций метро «Площадь Восстания», «Чернышевская» и «Владимирская». При этом активисты были одеты в форму революционных солдат и матросов октября 1917 года.