Красногорск, 7 ноября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Власти Московской области готовятся обложить двухпроцентным налогом непроданные квартиры в новостройках, находящихся в собственности юридических лиц, чтобы не допустить спекулятивных сделок на рынке доступного жилья. Инициатива уже находится на рассмотрении Мособлдумы. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил партнер Коллегии профессиональных поверенных Алексей Салимулин, введение нового налога в Подмосковье позволит увеличить бюджет области примерно на 440 млн рублей ежегодно. Тем не менее инициатива, в случае ее принятия в 2017 году, может негативно отразиться на строительных компаниях региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«Если налог на непроданные квартиры будет введен, то строительным фирмам придется отчислять в бюджет по 2% от кадастровой стоимости непроданных объектов. Это значительно отразится на финансовом положении строительных компаний, учитывая высокую кадастровую стоимость подмосковных новостроек. Единственным выходом для строительных компаний, по мнению властей, станет более активная продажа квартир в новостроек по низким ценам. Это поможет решить и проблемы с жильем для той категории граждан, которые пока не могут покупать квартиры по действующим ценам. Однако, не исключено, что будет иметь действие и обратный эффект — то есть, строительные компании повысят стоимость квартир, чтобы покрыть налоговые издержки за счет потребителя», — пояснил Салимулин.

Эксперт также отметил, что квартиры, приобретенные в ипотеку, также будут облагаться налогом на имущество, который граждане, купившие квартиры в новостройках по программам ипотечного кредитования, будут платить уже сами, так как они становятся собственниками этих квартир.

«За невыплату налогов на имущество юридических лиц предусмотрено начисление пени за каждый день просрочки. Также неуплата налога может повлечь наложение штрафных санкций. В определенных ситуациях налоговый орган может наложить арест на имущество организации. Последняя мера применяется, если у налогового органа есть основания считать действия по невыплате налога умышленными», — заключил собеседник агентства, подчеркнув, что в настоящее время налог на непроданные квартиры в новостройках действует в 27 регионах Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению юриста, главы «Альянса Зелёных» Александра Закондырина, новый налог окажется плохой новостью для подмосковных инвесторов, находящихся в условиях серьезного экономического кризиса.

«Любое дополнительное налогообложение в ситуации экономического кризиса — не очень хорошая новость для инвесторов. Это не повышает спрос на недвижимость и не способствует спросу и повышению покупательной способности. Налогообложение — преграда для дополнительных инвестиций», — заявил ранее Закондырин.