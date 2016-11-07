Ярославец объяснил, зачем надел мешок на голову памятника Ивану Грозному
Ярославль, 7 ноября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Житель Ярославля Владимир Лопатин, надевший 30 октября мешок на голову памятника Ивану Грозному в Орле, объяснил свой поступок желанием защитить историческую справедливость. Свое обращение он опубликовал в социальных сетях. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ярославец надел на голову царю мешок и повесил на памятник табличку «духота-то какая, темнота» (аллюзия на слова Ивана Грозного из фильма Гайдая по пьесе М. Булгакова «Иван Васильевич меняет профессию» «красота-то какая, лепота»). Мужчина был задержан и оштрафован за мелкое хулиганство.
По сообщению орловской полиции, свой поступок ярославец объяснил «желанием прославиться». Сам Владимир Лопатин мотивировал акцию намерением поддержать орловчан, выступавших против установки памятника, защитить историков прошлого и настоящего и вспомнить жертв политических репрессий в день их памяти — 30 октября. Лопатин уточнил, что два его деда были репрессированы в советское время. Опричнину Ивана Грозного он сравнил с политическими репрессиями.
«Мне очень грустно, что в наши дни, некоторые люди, наделенные властью, подвергают сомнению результаты трудов выдающихся или просто профессиональных ученых. Подвергают грубо, беззастенчиво, огульно называя их лжецами. Это ли не великое хамство, ползущее из-под казенных паркетов? Это ли не осквернение нашей общей памяти? Осквернение всего того, что было сделано для исторического знания, а значит для нашего общества? Господин Потомский, господин Молчанов, потомки молчать не должны! Абсолютно оболган не Иван Грозный, но наши ученые прошлого и настоящего, наше общество в целом», — пишет Владимир Лопатин.
Ярославец сообщил, что намеревался произнести речь, обращенную к жителям Орла, но был задержан сотрудниками полиции. Эту речь он публикует в своем аккаунте в одной из социальных сетей.
«Нежданные гости, дарят вам, Орловчане этот памятник, но почему-то, когда я смотрел трансляцию церемонии открытия, я не увидел ни одного радостного лица. Почему, Орловчане? Что за пассивность и молчание царили в этот день на этом самом месте? Где ликование? Где искренние поздравления друг-друга? Или праздник «сверху» не праздник?» — пишет Владимир Лопатин.
Также он сообщает о том, что акция являлась исключительно его личной инициативой и призывает жителей Орла «каждый год 30 октября в день памяти жертв политических репрессий в русской истории закрывать эту противоречивую голову мешком».
В завершении своей речи мужчина цитирует стихотворение Осипа Мандельштама и поздравляет всех с Днем народного единства.