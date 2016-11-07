Ярославль, 7 ноября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Житель Ярославля Владимир Лопатин, надевший 30 октября мешок на голову памятника Ивану Грозному в Орле, объяснил свой поступок желанием защитить историческую справедливость. Свое обращение он опубликовал в социальных сетях. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ярославец надел на голову царю мешок и повесил на памятник табличку «духота-то какая, темнота» (аллюзия на слова Ивана Грозного из фильма Гайдая по пьесе М. Булгакова «Иван Васильевич меняет профессию» «красота-то какая, лепота»). Мужчина был задержан и оштрафован за мелкое хулиганство.

Ru.wikipedia.org Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Художник Илья Репин

По сообщению орловской полиции, свой поступок ярославец объяснил «желанием прославиться». Сам Владимир Лопатин мотивировал акцию намерением поддержать орловчан, выступавших против установки памятника, защитить историков прошлого и настоящего и вспомнить жертв политических репрессий в день их памяти — 30 октября. Лопатин уточнил, что два его деда были репрессированы в советское время. Опричнину Ивана Грозного он сравнил с политическими репрессиями.

«Мне очень грустно, что в наши дни, некоторые люди, наделенные властью, подвергают сомнению результаты трудов выдающихся или просто профессиональных ученых. Подвергают грубо, беззастенчиво, огульно называя их лжецами. Это ли не великое хамство, ползущее из-под казенных паркетов? Это ли не осквернение нашей общей памяти? Осквернение всего того, что было сделано для исторического знания, а значит для нашего общества? Господин Потомский, господин Молчанов, потомки молчать не должны! Абсолютно оболган не Иван Грозный, но наши ученые прошлого и настоящего, наше общество в целом», — пишет Владимир Лопатин.

Ярославец сообщил, что намеревался произнести речь, обращенную к жителям Орла, но был задержан сотрудниками полиции. Эту речь он публикует в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

«Нежданные гости, дарят вам, Орловчане этот памятник, но почему-то, когда я смотрел трансляцию церемонии открытия, я не увидел ни одного радостного лица. Почему, Орловчане? Что за пассивность и молчание царили в этот день на этом самом месте? Где ликование? Где искренние поздравления друг-друга? Или праздник «сверху» не праздник?» — пишет Владимир Лопатин.

Также он сообщает о том, что акция являлась исключительно его личной инициативой и призывает жителей Орла «каждый год 30 октября в день памяти жертв политических репрессий в русской истории закрывать эту противоречивую голову мешком».

В завершении своей речи мужчина цитирует стихотворение Осипа Мандельштама и поздравляет всех с Днем народного единства.