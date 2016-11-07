Москва, 7 ноября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Группа «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) завершила реализацию своего 5%-ного пакета акций австралийской горнодобывающей компании Fortescue Metals Group (FMG), говорится в сообщении компании.

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Акции были выставлены на продажу в 2016 году, в первом квартале было продано 2% акций. Суммарный положительный эффект от продажи пакета FMG по итогам девяти месяцев 2016 года составил $315 млн.

Отмечается, что в третьем квартале 2016 года прибыль одного из крупнейших мировых производителей стали выросла на 26,7% в годовом выражении — до $417 млн. Выручка при этом сократилась на 4,8% — до$1,48 млрд.

Операционная прибыль ММК составила $517 млн, она выросла на 19,7%. За девять месяцев 2016 года чистая прибыль увеличилась на 65,4% — до $903 млн, операционная прибыль ММК выросла на 15,5% и составила $1,14 млрд. Сокращение выручки — 12,4%, она составила $4,08 млрд.