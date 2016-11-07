Ханты-Мансийск, 7 ноября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В течение трех дней в Югре утонули трое детей. Двое из них — в городе Нягани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

paravion Тонкий лед

Следователи полагают, что дети провалились под лед. До сих пор не найдена пропавшая восьмилетняя школьница из Нягани, которая ушла гулять с собакой и не вернулась. Собака домой вернулась мокрая. Следы девочки оборвались у полыньи реки Нягань-Юган. Ее ищут спасатели и волонтеры, однако поиски осложняются ледоставом. В лесу ее следов не обнаружено.

Шестилетний мальчик, также из Нягани, ушёл гулять около полудня 5 ноября с улицы Набережной, расположенной неподалёку от реки. Он приехал в гости к бабушке. Судя по следам, говорят следователи, мальчик направился к реке и вышел на тонкий лед. Найден ледовый облом, на котором следы заканчиваются. Ребенок домой не вернулся.

В полиции полностью отрицают слухи, которые ползут по Нягани, о похищении детей. Кроме того, в Нижневартовске 4 ноября два мальчика, 2006 и 2008 годов рождения, провалились под лёд реки Оби. Как сообщают очевидцы, один мальчик спасал другого, провалившегося в полынью. Но, вытащив друга из воды, сам оказался в реке, и его тело затянуло течением под лед. Тело утонувшего ребенка до сих пор не найдено.