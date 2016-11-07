Пекин, 7 ноября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Китай подтвердил намерения построить национальный парк-заповедник в северо-восточных провинциях, главной задачей которого станет защита находящихся под угрозой исчезновения амурских тигров и дальневосточных леопардов.

Амурские тигры

Глава Национальной комиссии по развитию и реформам Сю Шаоши рассказал журналистам, что парк будет находиться на территории провинций Цзилинь и Хэйлунцзян. Идея создания парка обсуждалась правительством Китая еще в 2013 г., пишет «Сина синьвэнь».

Главным вопросом остается обеспечение безопасности проживающих в данной местности людей, которым, вероятно, придется переехать. Парк займет площадь 15 тыс. кв. метров и создаст 30 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай принимает активное участие в процессе сохранения популяции амурских тигров. Так, летом 2016 г. в КНР прошла акция «Thumbs Up!» (Так держать!), направленная на привлечение внимания людей к проблеме сохранения диких видов животных.