Москва, 7 ноября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтверждает слова своего предшественника Андерса Фога Расмуссена о том, что США должны стать мировым жандармом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя заявление генерального секретаря НАТО, которое он сделал в интервью газете The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Увеличение и развертывание НАТО, перевод военных на усиленный режим несения службы, который, в отсутствие угрозы, означает, прежде всего, контроль и постоянное напряжение для контролируемых европейских стран — это и есть «создание полицейских участков США», — считает депутат.

«Неминуемых угроз со стороны России для Европы не было и нет, а неминуемое давление США через НАТО на Европу и присутствие придуманных кошмаров — есть и будет», полагает Яровая.

НАТО планирует перевести «сотни тысяч военных» в режим усиленной боеготовности на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией, сообщает Times со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга. Как отмечает издание, руководство НАТО намерено подготовить достаточное число военнослужащих сухопутных войск, которые могли бы противостоять «российской агрессии».