Воронеж, 7 ноября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. «4 ноября еще раз напоминает о том, что сила государства — в ответственности каждого за судьбу Отечества, в уважении к истории, крепкой связи всех поколений россиян». Об этом заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов в своем поздравлении жителям региона с Днем народного единства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Воронежской областной думы.

James Cridland Народ

4 ноября, в День народного единства, состоялся митинг-концерт, собравший около двух тысяч человек. Владимир Нетёсов, поздравляя участников праздника, отметил: «Сегодня перед нашей страной стоят большие задачи. От того, насколько мы будем ответственными, сплоченными зависит будущее не только нашей губернии, но и всей России».

Председатель думы подчеркнул, что на территории области сегодня проживают представители 170 национальностей, и «задача — сделать жизнь комфортной и благополучной для каждого из его жителей. А наша консолидация сейчас является залогом безопасности и процветания страны».

Владимир Нетёсов подчеркнул, что в регионе уделяется серьезное внимание поддержанию межконфессионального мира и учету интересов представителей всех граждан многонационального региона: с 1997 года активно работает Межконфессиональный совет при Воронежской областной думе, а с 2010 — Национальная палата при губернаторе Воронежской области.

Как отметил спикер, воронежский опыт взаимодействия между представителями различных национальностей и религий, может быть использован при формировании закона «О российской нации и управлении межэтническими отношениями», предложенной президентом В. Путиным.

«К году единства российской нации, который будет объявлен, мы придем с проработанным законодательством для дальнейшего укрепления нашего единства», — отметил Владимир Нетёсов, в завершении пожелав всем воронежцам «мира и процветания».