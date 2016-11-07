Таллин, 7 ноября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Национальный эстонский авиаперевозчик Nordica (бывшая Estonian Air) объявил о прекращении сотрудничества со словенской авиакомпанией Adria Airways по аренде самолетов последней. Об этом ИА REGNUM сегодня, 7 ноября, сообщили в представительстве авиакомпании, отметив, что новым арендодателем самолетов для эстонских рейсов станет польский национальный авиаперевозчик LOT. В расписании Nordica появится новый пересадочный авиаузел — Варшава.

Sean MacEntee Авиаперевозки

Nordica решила не продлевать договор с Adria Airways, новый договор с LOT вступит в силу 19 ноября. Сообщается, что первой линией нового сотрудничества авиакомпаний станет маршрут Стокгольм-Варшава. Польская сторона считает, что партнерство LOT с Nordica — это стратегический шаг польского авиперевозчика по объединению авиарынка Центральной и Восточной Европы и противостоянию крупным западных авиакомпаниям. Рейсы Nordica будут выполняться под совместным брендом Nordica/LOT.

Отмечается, что смена партнера не приведет к отмене ранее запланированных рейсов, как и потере билетов пассажиров Nordica.

Напомним, эстонская авиакомпания Estonian Air была объявлена банкротом «со дня» 7 ноября 2015 года в связи с решением Еврокомиссии о нарушении компанией правил кредитования фирм государством и наложением на фирму крупного штрафа, а также огромными убытками. Была создана авиакомпания Nordica, которая вынуждена арендовать самолеты у других компаний. Было снижено как число маршрутов, так и количество рейсов эстонского национального авиаперевозчика, часть взятого в лизинг авиапарка Estonian Air была возвращена авиапроизводителям, часть продана. Партнерство с Adrian Airways оказалось неудачным: зафиксированы многочисленные случи отмены вылетов из-за технического состояния самолетов. Авиакомпания останется убыточной до 2018 года.

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