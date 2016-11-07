Москва, 7 ноября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл перестановки в Экономическом совете при президенте. Об этом говорится в указе, опубликованном 7 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Внести в состав Экономического совета при Президенте Российской Федерации… следующие изменения: включить в состав Совета Вайно А.Э. — Руководителя Администрации Президента Российской Федерации… исключить из состава Совета Иванова С.Б.», — говорится в документе.

Напомним, в августе 2016 года Владимир Путин освободил главу администрации президента РФ Сергея Иванова от занимаемой должности, назначив на его место Антона Вайно, занимавшего ранее должность замглавы АП. Сергей Иванов был переведён на должность спецпредставителя РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.