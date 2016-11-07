Москва, 7 ноября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля снизился к доллару США и евро в начале торгов 7 ноября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По состоянию на 10:41 мск, доллар подорожал к рублю на 30,75 копейки и составил 63,8875 рубля. В ходе торгов американская валюта впервые с сентября 2016 года превысила отметку 64 рубля — она поднялась до 64,16 рубля.

Евро за первые полчаса торгов достигал максимума в 70,98 рубля. К 10:41 мск европейская валюта выросла к предыдущему закрытию на 4,50 копейки — до 70,7050 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на Московской бирже 3 ноября закрылись ростом по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,1%, до 63,58 рубля, евро/рубль — на 0,26%, до 70,66 рубля.