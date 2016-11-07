Вашингтон, 7 ноября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Доступ к популярному сервису микроблогов Twitter был невозможен в течение 20 минут утром 7 ноября. Войти в свой аккаунт не могли пользователи в ряде стран мира, сообщает портал Downdetector.com.

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Так, трудности с доступом в соцсеть испытывали жители США, Канады, Новой Зеландии. Они оставили комментарии об этом на официальной странице Twitter в Facebook. Сайт Twitter стал недоступен около 9:00 мск.

В 09:12 доступ к сервису вновь стал возможен. Официальные комментарии со стороны администрации сервиса пока отсутствуют.