Вашингтон, 7 ноября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. В США сотрудники Национального комитета Демократической партии согласовывали телеканалу CNN вопросы для интервью с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, сообщает WikiLeaks.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Письмо от 25 апреля 2016 года было опубликовано порталом WikiLeaks в числе прочих писем Нацкомитета Демократической партии, полученных хакерами. В нем сотрудник НКДП Лаурен Дилон пишет коллегам, что Уолф Блитцер будет брать интервью у Трампа накануне его речи о внешней политике.

Тема письма — «Вопросы Трампу для CNN». «Пожалуйста, пришлите мне ваши мысли до 10:30», — пишет Дилон. В дальнейших письмах сотрудники НКДП предлагают свои вопросы журналисту для Трампа. В частности, они касались вывода американских войск из Южной Кореи и сокращения финансирования ООН со стороны США.

Также члены НКДП предложили журналистам CNN поинтересоваться у Трампа, кто помогает ему в подготовке речи по внешней политике.

Ранее интернет-портал WikiLeaks опубликовал вторую подборку писем Национального комитета Демократической партии США — главного руководящего органа партии. Опубликовано 8 тыс. 263 электронных послания.