Москва, 7 ноября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. В рамках содействия странам СНГ в противодействии вспышкам инфекций, Роспотребнадзором переданы министерствам здравоохранения Армении, Киргизии и Таджикистана 6 мобильных лабораторий, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор

Мобильные лаборатории экспресс-диагностики, спроектированные на базе автошасси «Газель» повышенной проходимости, оснащены автономными системами жизнеобеспечения, имеют высокий уровень биологической безопасности и предназначены для индикации возбудителей инфекционных болезней. Мощность лаборатории до 500 исследований в сутки.

Мобильные лаборатории могут как для рутинного мониторинга за возбудителями инфекционных болезней, прежде всего, в отдаленных районах, но и применяться при чрезвычайных ситуациях, обусловленных вспышками инфекционных болезней, угрозами санитарно-эпидемиологическому благополучию населения в виду стихийных бедствий или гуманитарных катастроф.

Напомним, всего в рамках содействия странам СНГ Роспотребнадзором поставлено 10 подобных лабораторий и проведено обучение специалистов для работы с их использованием. Ранее в 2015 году по 2 мобильные лаборатории были поставлены в Республику Белоруссия, Республику Казахстан.