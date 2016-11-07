Москва, 7 ноября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Министр образования и науки России Ольга Васильева считает руководителя СССР Иосифа Сталина «большим политиком с большим-большим знаком минус, ответственным за тиранию и репрессии. Вместе с тем он являлся государственником, заявила Васильева в интервью «Интерфаксу», опубликованном 7 ноября.

Фёдор Шурпин. Портрет Сталина. 1930

Отвечая на вопрос об отношении к Сталину и так называемой сталинизации общественного сознания, признаком которой служит и недавнее открытие памятника Ивану Грозному в Орле, Васильева отметила, что работала над темой взаимоотношения Сталина и Русской православной церкви около 25 лет.

«В 1943—1953-х годах этот тиран и прагматик использовал потенциал Русской православной церкви для организации послевоенного мироустройства. Уникальность этого десятилетия заключается в том, что интересы правителя и церкви совпали», — сказала министр.

Также Васильева подчеркнула, что тирания Сталина является очевидной, жертвы политических репрессий лежат в том числе и на его совести. Поэтому считать ее сталинисткой не стоит.

«Но при этом мы должны согласиться, что этот человек — государственник. Я его обычно называю большим политиком с большим-большим знаком минус», — пояснила она.

Напомним, ранее о своем отношении к основателю СССР Владимиру Ленину заявила депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Она сравнила Ленина с Гитлером, назвав обоих «извергами двадцатого столетия», пролившими «море человеческой крови».

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