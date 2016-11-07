Казань, 7 ноября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» утвердил проекты четырех новых компаний-резидентов с общим объемом инвестиций в размере 1 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Татарии Рустама Минниханова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

Инвестиционный проект компании Allied Mineral Products Rus предполагает организацию производства формовочных огнеупорных материалов. Учредителем компании в ОЭЗ «Алабуга» является американская компания Allied Mineral Products, являющаяся одним из мировых лидеров в области проектирования и производства монолитной футеровки и формовочных огнеупоров. На первом этапе реализации проекта планируемый объем производства огнеупорных материалов составит 2,4 тыс. тонн продукции в год.

Проект компании СМИТ предполагает организацию производства предварительно изолированной пенополиуретаном трубной продукции для нужд теплоснабжения и нефтегазодобывающей отрасли. Планируемый объем производства изолированной трубы диаметром 1220 мм в оцинкованной оболочке на новом заводе на первом этапе составит до 4,2 тыс. м ежемесячно.

ООО «Медицинские системы Ангел» планирует производство трехкомпонентных шприцев в количестве до 72 млн штук в год.

ООО «Татцемент» предполагает производство модифицированного цемента в объеме до 600 тыс. тонн в год.

Официально компании станут резидентами ОЭЗ после заключения соглашений о ведении промышленно-производственной деятельности.

В ходе заседания наблюдательного совета Минниханов напомнил, что в настоящее время в ОЭЗ «Алабуга» зарегистрирован 51 резидент, полноценно функционируют 22 завода. С 2006 года на территории особой зоны было создано более 5,5 тыс. ч рабочих мест. Общая сумма средств, инвестированных в новые производства, составляет 103 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее экспертный совет одобрил проекты ООО «Транснефть-Синтез», ООО «Данафлекс-Алабуга» и АО «Ростонер», инвестиции составят около 5,4 млрд рублей.