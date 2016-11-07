Киев, 7 ноября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Украинский фотограф Виктор Марущенко заявил об учащении случаев отказа в регистрации пассажиров на рейсы в ЕС, вылетающие из аэропорта «Борисполь». Об этом он написал в своем Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закрытое небо

По его словам, граждан Украины снимают с авиарейсов в ЕС по причине несоответствия страны, выдавшей визу, и страны, куда вылетает рейс. Также подозрения работников авиакомпании вызывает отсутствие обратного билета.

«Таким образом, авиакомпания страхует себя от лишних расходов: если вы не вылетаете, билет пропадает», — считает Марущенко. «Я знаю о пяти подобных случаях за последние два дня».

Уточняется, что если по прибытии пассажира в пункт назначения его разворачивают пограничники, то платить за него будет авиакомпания. Возможно, такие случаи уже были, не исключает очевидец.