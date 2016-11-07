Астана, 7 ноября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана Сакташ Хасенов и его доверенное лицо по фамилии Решетько, которая ранее работала в Минсельхозе, организовали преступный бизнес по выдаче разрешений на ввоз мясной продукции на территорию страны, утверждают в Казахстанском Нацбюро по противодействию коррупции Агентства по делам государственной службы.

josealbafotos Тюрьма

«При незаконном покровительстве Хасенова с марта по октябрь 2016 года на территорию страны беспрепятственно завезено более 7,4 тысяч тонн мяса птицы. Сумма полученных Хасеновым и Решетько взяток составила 37 миллионов тенге (7,4 млн руб.). Добытые преступным путем денежные средства Хасенов тратил на личные нужды, в том числе в октябре 2016 года приобрел в салоне автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200, 2016 года выпуска. В настоящее время Хасенов с санкции суда арестован», — говорится в сообщении Нацбюро по противодействию коррупции.

Следует отметить, что стоимость упомянутого внедорожника в казахстанских автосалонах варьируется в пределах 21 040 000 — 27 440 000 тенге (4,208 — 5,488 млн руб.).

Как сообщила сегодня, 7 ноября, пресс-служба суда города Астаны, 6 ноября постановлением районного суда №2 Алма-Атинского района города Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сакташа Хасенова сроком до двух месяцев.

«Из материалов, представленных суду, установлено, что Сакташ Хасенов, будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, получил через посредника денежное вознаграждение за беспрепятственный ввоз мяса птицы с Украины в Казахстан», — говорится в сообщении.

Сакташ Хасенов и Решетько были задержаны 4 ноября 2016 года при получении взятки в размере 5 миллионов тенге (1 млн руб.) от руководителей ТОО «Хладоленд» за выдачу разрешения на ввоз и беспрепятственный провоз по территории Казахстана 1000 тонн мяса птицы. ТОО «Хладоленд» является представителем агропромышленной компании Украины — ПАО «Мироновский хлебопродукт».

«Развитая сеть поставщиков позволяет ТОО «Хладоленд» закупать для продажи только те продукты питания, которые отвечают всем стандартам международного качества. Более того, в результате крупных оптовых завозов, а также хорошо наложенного отношения с партнерами, мы продаем качественную продукцию по более низкой цене, чем в аналогичных торгующих фирмах», — сообщается на сайте компании.

Арест Сакташа Хасенова — далеко не первый скандал в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.

В декабре 2009 года был осужден на 4 года лишения свободы бывший председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Анатолий Рябцев. Его заместители Нуртай Каменов и Амирхан Кеншимов получили по два и одному году условно соответственно. Им инкриминировалось злоупотребление должностными обязанностями. Однако факт получения взятки доказать не удалось.

В октябре 2012 года был задержан, а впоследствии осужден на 7 лет лишения свободы заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Арман Кумашев. Его обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями, растрате государственного имущество и отмывании денег, полученных преступным путем.

В декабре 2013 года сотрудниками финансовой полиции (предшественника нынешнего Бюро по противодействию коррупции — ИА REGNUM ) были арестованы вице-министр сельского хозяйства Муслим Умирьяев и директор Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Казахстана Максут Бактибаев. Умирьяева обвинили в получении взятки в размере 100 тысяч долларов (3 272 000 руб. по курсу на тот период), которые он затребовал за оказание содействия в конкурсе по закупу дорогостоящих ветеринарных препаратов. Бактибаева задержали с поличным при получении 720 тысяч тенге (152,5 тыс. руб.) от гендиректора ТОО «Научно-инновационный центр животноводства и ветеринарии» за содействие в заключении договора о госзакупках. В июле 2014 года Максут Бактибаев был приговорен к трем годам условно. Муслим Умирьяев в октябре того же года был осужден на 10 лет лишения свободы.

Отметим также, что с 2011 года кресло министра сельского хозяйства Казахстана занимал Асылжан Мамытбеков. Несмотря на многочисленные коррупционные скандалы, сотрясавшие ведомство, Мамытбеков упорно не хотел уходить в отставку. Более того, когда был задержан Муслим Умирьяев, глава Минсельхоза на всю страну пообещал, что в случае доказанности вины его заместителя, он покинет свой пост. Но обещание свое не сдержал.

Конец мамытбековской эпохи наступил только тогда, когда министр получил выговор от президента Казахстана о неполном служебном соответствии. 6 мая 2016 года Мамытбеков подал прошение об отставке.

Следует отметить, что задержанный 4 ноября Сакташ Хасенов был назначен на пост главного ветеринара республики еще при министре Мамытбекове — в июне 2015 года. До этого он возглавлял Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства.