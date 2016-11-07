Тутаев, Ярославская область, 7 ноября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Глава администрации Тутаевского района Ярославской области Сергей Левашов подал в отставку по собственному желанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Tutaev.ru Сергей Левашов

Решение покинуть добровольно свою должность возникло у Левашова после критики врио губернатора области Дмитрия Миронова. Главу района обвинили в больших долгах за жилищно-коммунальные услуги и недостаточных мерах по их ликвидации. Также критика со стороны областного правительства звучала по поводу плохой подготовки к зиме и продажи коммунальных активов — а именно, котельной, снабжающей теплом большую часть города.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, близкий к региональным властям, решение об отставке принято Сергеем Левашовым добровольно после консультаций в правительстве Ярославской области. Вероятно, глава не стал ждать более жестких действий и исполнил пожелание освободить должность.

Исполнять обязанности главы будет его первый заместитель Егор Ткачук. Назначение нового главы пройдет по измененной схеме. Сергей Левашов был главой администрации, а главой района — председатель представительного органа. В связи с последними изменениями регионального закона эти две должности будут совмещены. Глава, обладающий всеми полномочиями, будет также избираться районным советом, пройдя через конкурсную комиссию.

Сергей Левашов был избран на прямых выборах главой Тутаевского района в 2012 году, в 2016 году прошел процедуру переназначения. С 2009 по 2012 год он возглавлял муниципальный совет городского поселения Тутаев.