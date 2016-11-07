Калуга, 7 ноября, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Активисты калужского отделения Общероссийского народного фронта обнаружили участок сельской дороги, который стал разрушаться сразу после дорожного ремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 ноября сообщили в калужском ОНФ.

Onf.ru Отремонтированная сельская дорога у деревни Мостовка

По словам представителя калужского регионального штаба ОНФ Олега Потапова, речь идет об участке дороги в 1 километр в окрестностях деревни Мостовка на автомобильной трассе «Жиздра — Людиново». Здесь часть ремонтных работ проводилась ночью при нулевой температуре.

«У нас есть фрагмент, зафиксированный видеорегистратором, на котором видно, как работает техника и рабочие укладывают асфальт на дорогу буквально за 20 минут до полуночи. Уже наследующий день дорога стала разрушаться. На только что уложенном асфальте появились выбоины и ямы. От автолюбителей начали поступать жалобы на качество отремонтированной дороги», — заявил Олег Потапов.

По данному поводу, активисты Народного фронта направили обращение в областную прокуратуру, включая фото и видеоматериалы, с просьбой проверить обстоятельства ремонтаданного участка дороги.

«Мы считаем, что качество произведенного ремонта дороги около деревни Мостовка не выдерживает никакой критики. Можно предположить, что этот так называемый ремонт привел лишь к ухудшению состояния дорожного полотна, но никак к его улучшению. По всей видимости, в ходе работы подрядная организация грубо нарушила технологический процесс. Рассчитываем, что в ходе проверки правоохранительные органы дадут компетентную оценку данной ситуации», — подчеркнул Потапов.

Между тем, как показала проверка Счетной палаты России, планирование дорожной деятельности, направленное на реализацию мероприятий по развитию, модернизации, ремонту и содержанию дорог в Калужской области, ведется неэффективно. В частности, аудиторы зафиксировали, что норматив содержания 1 км дорог составляет 708 тыс. руб., что в более чем в три раза больше, чем в другом проверенном регионе — Воронежской области.

Кстати, по данным ГИБДД, количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями, в калужском регионе в 2015 году, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 55%.