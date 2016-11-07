Пекин, 7 ноября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Министр национальной обороны КНР Чан Ваньцюань и командующий ВВС Пакистана Сохаил Аман провели рабочую встречу в Пекине. Стороны договорились об укреплении военного сотрудничества и проведении дополнительных совместных учений. «Китай и Пакистан являются верными союзниками и стратегическими партнерами. Изменяющаяся геополитическая обстановка толкает наши страны на еще большее укрепление сотрудничества в целях противостояния глобальным угрозам», — подчеркнул Чан Ваньцюань.

Peng Chen Китайские Военно-воздушные силы

Сохаил Аман отметил, что Пакистан высоко ценит поддержку со стороны КНР и будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в совместной борьбе с терроризмом и прочими глобальными угрозами.

Стороны договорились о начале совместной подготовки кадров, а также проведении дополнительных учений ВВС. Подробности предстоящих учений пока не сообщаются, пишет «Наньцзао жибао».

Китай и Пакистан ежегодно проводят совместные учения «Шахин», что в переводе с урду означает «орел». Первые учения прошли в марте 2011 г.