Благовещенск, 7 ноября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Строительство космодрома «Восточный» в Амурской области названо одним из самых громких провалов по части государственных технологических инициатив. Объект попал в рейтинг информационно-аналитического издания «ПРОВЭД», которое объяснило свой выбор чрезмерным ростом объемов финансирования, коррупционными скандалами, забастовками рабочих, под раздачу попал и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, который не смог справиться с поручением президента Владимира Путина, сообщает ИА REGNUM.

Vostokdrom.ru Строительство космодрома «Восточный»

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Космодром «Восточный» попал на третью строчку рейтинга самых громких провалов государственных технологических инициатив, уступив разработке беспилотного квадрокоптера «Держава» и человекоподобным роботам отечественной разработки, который Владимиру Путину демонстрировал всё тот же Дмитрий Рогозин.

В издании напомнили, что стройка космодрома началась в 2012 году, однако первый успешный пуск состоялся только 28 апреля 2016 года. При этом строительство «Восточного» ещё не окончено, объем финансирования на сегодняшний день составляет почти 90 миллиардов рублей и может по окончании реализации проекта вырасти до 300 миллиардов рублей.

Начиная с 2014 года, вокруг стройки то и дело разворачивались скандалы, были возбуждены десятки уголовных дел, а общий масштаб хищений оценивался примерно в 7,5 миллиардов рублей.

«Дошло до массовых невыплат зарплаты рабочим, в отдельные месяцы совокупная задолженность превышала 150 миллионов рублей, что сопровождалось забастовками. Решить эти проблемы поручили Дмитрию Рогозину, который в сентябре 2014 года был назначен координатором стройки, но полностью справиться с воровством ему не удалось», — прокомментировали авторы рейтинга.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года было озвучено, что строительство космодрома «Восточный» будет завершено в 2021 году, а 2 сентября генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил об ускорении темпов и назвал новую дату — до конца этого года. При этом 24 октября его заместитель Александр Иванов отметил, что на строительство второй очереди «Восточного» потребуется 238 миллиардов рублей, при этом на тот момент документация была готова на 30%, а госэкспертизу и вовсе планировали на 2017 год.