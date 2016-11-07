Красногорск, 7 ноября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Снегопад, начавшийся в Московском регионе 6 ноября, за сутки успел покрыть дороги Подмосковья 8-сантиметровым слоем снега. В связи с непогодой дорожные службы области были переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор».

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

«За прошедшие сутки в Подмосковье выпало около 8 см снега. Наибольший объем осадков зафиксирован на территории г.о. Домодедово, Раменского, Егорьевского, Можайского и Истринского районов. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта проведена обработка 80% покрытия региональных автодорог Московской области песко-соляной смесью. Выполнена очистка 10,5 тысячи километров автодорог. Работы по содержанию дорожной сети продолжаются», — пояснил и.о. начальника ГБУ МО «Мосавтодор» Владимир Цыцулин.

В работах по расчистке автодорог области от выпавшего снега принимает участие свыше 950 человек и более 790 единиц спецтехники. Реагентами обработано порядка 12 тысяч километров дорог.

Напомним, подмосковное управление МЧС России предупредило жителей области о продолжении снегопада 7 ноября. Вплоть до 11 часов утра в регионе прогнозируется сильный снег, усиление ветра с порывами 12−17 м/с, гололед, а также налипание снега на проводах и деревьях.