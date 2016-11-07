Нью-Дели, 7 ноября, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания может расширить торговые отношения с Индией раньше, чем страна выйдет из состава Европейского союза, сообщает 7 ноября Reuters.

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«Я планирую обсудить с премьер-министром Моди возможности расширения наших торговых и инвестиционных дискуссий, а также определить, что еще мы можем сделать, чтобы раскрыть потенциал наших предприятий, отраслей, экспортеров и инвесторов… Нет необходимости ждать, пока мы выйдем из ЕС», — сказала Мэй.

Напомним, премьер-министр Великобритании совершила свой первый визит в Индию с момента своего вступления в должность в июле этого года. Мэй охарактеризовала британско-индийские отношения как «безграничные».

Специалисты считают, что сокращение числа виз для индийских студентов, которые хотели бы пройти обучение в Великобритании, может стать точкой преткновения в британско-индийских переговорах. Когда Мэй находилась на посту министра внутренних дел Великобритании, количество индийских студентов в Великобритании сократилось с 68 тыс. 238 человек в 2010 году до 11 тыс. 864 человек в 2015 году.