Чикаго, США, 7 ноября, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представители «Чикаго Блэкхоукс» на домашней арене переиграли «Даллас Старз». Встреча, прошедшая 6 ноября в Чикаго, завершилась в овертайме со счетом 4:3.

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У победителей голевыми действиями отметились Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз, Артем Анисимов и Мартин Госса. В составе гостей шайбы забросили Тайлер Сегин и Джемел Смит (дубль).

После тринадцати матчей в чемпионате НХЛ хоккеисты «Чикаго» пока занимают второе место на «Западе», имея в активе 10 очков. «Даллас Старз», набравший 11 баллов после двенадцати игр, находится на 8-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Даллас Старз» (Даллас) — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0).

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