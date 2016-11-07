Челябинск, 7 ноября, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Челябинские зоозащитники требуют ужесточения наказания за живодерство. Требования были предъявлены на пикете 6 ноября в центре Челябинска. В мероприятии приняли участие до 300 человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

825545 Собака бешеная

Акция зоозащитников собрала в центре Челябинска на Алом Поле от 250 до 300 участников. Главные требования касались изменения существующего законодательства с целью повышения реальных сроков лишения свободы людей, которые мучают и убивают животных. Пикетчики вышли с плакатами: «Убил слабое животное… Кто следующий? Слабый ребенок?», «Сегодня собака — завтра ребенок!», «За реальное преступление — реальное наказание!», «Бесправие животных — позор России!».

Отметим, мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции под призывом «Против живодеров!». Главным посылом при проведении организованных мероприятий в городах России стал лозунг «Россия без жестокости!», который размещен под символом, изображающим двух собак в контуре в виде валентинки на фоне российского флага. Аналогичные акции прошли и в других городах Урала, в частности в Екатеринбурге.

«Толчком к мероприятию в Челябинске стало событие, которое произошло в Хабаровске, но по сути атмосфера по жестокому обращению с животными давно накалена. В Челябинске тоже живодерства много происходит. Убивают животных очень жестоко как представители организаций, так и просто люди. Поэтому мы уже давно ждем ужесточения закона, защищающего права животных — 245-го, который не работает», — сообщила зоозащитник, волонтер центра защиты прав животных «Вита-Челябинск» Татьяна Гусева.

«Закон (статья 245 УК РФ) так написан, что практически невозможно доказать вину человека. И то, если я не ошибаюсь, наказание — минимальный штраф, а лишение свободы, насколько я понимаю, в России не применяется, в основном это «условка», — отметила зоозащитница.

При этом активисты, представители зоозащитных организаций, считают необходимым ужесточение наказания не только взрослым, но и несовершеннолетним.

«Мы хотим, чтобы первой части в принципе не существовало, чтобы было ужесточение наказания, однозначно ужесточение, — от двух лет лишения свободы и выше. И чтобы наказывать лиц, кто совершил данное преступление. Наказывать и родителей, и несовершеннолетних тоже. Возможно, что заключение в данном случае не подойдет, но, возможно, общественные работы, как минимум принудительная работа с психологом. Как вариант отправить провинившихся под надзором волонтерами в приюты, чтобы они увидели, как тяжело животным, как не просто их «поднимать», — сказала волонтер центра защиты прав животных «Вита-Челябинск» Татьяна Гусева.

Напомним, резонансный случай жестокого обращения, который всколыхнул российскую общественность, произошел в Хабаровске. Две 17-летние девушки совершили жестокое убийство животных из местного приюта. Фотографии убийства позже были размещены в социальной сети.

Затем нашумевшим стал случай, когда подростки использовали котёнка в качестве мяча. Преступление было совершено в Липецке. По оценкам ветеринаров, теперь котёнок никогда не сможет ходить.