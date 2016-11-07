Веллингтон, 7 ноября, 2016, 09:59 — ИА Регнум.



Алексей Моргунов. Демонстрация. 1920

Члены Ассоциации врачей-интернов откажутся работать в течение 48 часов, начиная с 7 утра 23 ноября, сообщила пресс-секретарь профсоюза Дэбора Пауэлл 7 ноября. 8 ноября районные отделения здравоохранения получат официальные уведомления, которые по закону должны быть поданы за 2 недели.

Региональный совет по здравоохранению Новой Зеландии ответил на это заявление, что они стремятся избежать забастовки и уже представили усовершенствованное предложение по сотрудничеству с профсоюзом, соответствующее мировым стандартам. Однако, оно было отклонено Ассоциацией в процессе переговоров."Предложение совсем не так соблазнительно, как расписывает Совет по здравоохранению», — заявила Пауэлл.

Традиционно молодой врач-интерн в Новой Зеландии после выпуска обязан выплачивать кредит за обучение в размере $100 тыс., по нормативу от них ждут 60 рабочих часов в неделю, но на деле чаще всего приходится работать 72 часа в неделю и 12 дней подряд без выходных. Годовая зарплата при это варьируется в зависимости от региона, но не превышает $100 тыс. в год. Кроме того, молодым врачам положено 6 недель отпуска для продолжения учебы.

Основная претензия молодых врачей — слишком долгие рабочие смены, в связи с чем безопасность пациентов подвергается риску. Они требуют, чтобы максимальное количество рабочих дней подряд без выходных было изменено с 12 до 10, а количества ночных смен — с 7 до 4.