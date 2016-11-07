Псков, 7 ноября, 2016, 09:55 — ИА Регнум. В Псковской области за два месяца прививочной кампании вакцину от гриппа получили более 145 тысяч жителей региона — это почти 22,5% всего населения и 83% от плана вакцинации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, охват прививками взрослых составил 89% от плана, детей — 67%.

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В комитете Псковской области по здравоохранению и фармации сообщили, что вакцинация в медицинских и детских учреждениях продлится до конца ноября. Кроме того, в Пскове продолжится выездная вакцинация — прививки можно сделать в мобильном фельдшерско-акушерском пункте, который 8 и 10 ноября будет работать на автостоянке на Октябрьской площади у главпочтамта.

В настоящее время уровень заболеваемости населения Псковской области острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) остаётся невысоким. За последнюю неделю октября в региона отмечено снижение заболеваемости.