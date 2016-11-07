Красноярск, 7 ноября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Координационный совет по вопросам защиты лесов от вредителей создан при министерстве лесного хозяйства Красноярского края.

Freeimages9 Шелкопряд

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, основные задачи совета — рассмотрение вопросов по планированию, организации и ведению лесозащитных мероприятий на территории края, а также изучение и обсуждение научно-исследовательских и конструкторских разработок в сфере защиты лесов.

В его состав вошли ученые, чиновники, представители МЧС и лесничеств. Первое заседание было посвящено мероприятиям по ликвидации вспышки массового размножения сибирского шелкопряда на территории Енисейского и Северо-Енисейского районов.

Краевые власти, ссылаясь на данные лесопатологических обследований, сообщили, что на сегодняшний день очаг распространения вредителя расположен на площади более 700 тыс. га. Заместитель руководителя центра защиты леса по Красноярскому краю Виталий Разнобарский отметил, что летом текущего года из-за благоприятных погодных условий произошел переход популяции сибирского шелкопряда на однолетний период развития, что в свою очередь вызвало резкий рост количества гусениц. «Если своевременно не принять необходимые меры по ликвидации очагов сибирского шелкопряда, площади, поврежденные им, могут увеличиться многократно», — подчеркнул он.

По словам министра лесного хозяйства края Владимира Векшина, борьба с опасным вредителем потребует колоссальных усилий: «В связи с тем, что поврежденные сибирским шелкопрядом насаждения еще не потеряли ценных качеств, их нужно максимально быстро вырубить, эти мероприятия в Енисейском районе уже начались». Он подчеркнул, что сейчас необходимо в кратчайшие сроки провести работу по подготовке к авиационной обработке территории специальными препаратами: «Приоритеты здесь уже определены. В первую очередь, будут обработаны территории вокруг населенных пунктов, затем ценные кедровые насаждения и ООПТ, арендованные лесные участки и темнохвойники. Эти мероприятия мы планируем провести весной».

План мероприятий по ликвидации вспышки массового размножения сибирского шелкопряда министр поручил разработать к следующей неделе.

Напомним, в 2015 году в результате массовой вспышки сибирского шелкопряда в Енисейском районе Красноярского края поврежденными оказались лесные насаждения на площади 21 тыс. га. Летом текущего года специалисты Лесопожарного центра провели авиаобработку пораженной вредителем территории на площади 35 тыс. га, защитив краевой заказник «Больше-Касский».

По словам специалистов профильного министерства, погибшие и поврежденные сибирским шелкопрядом лесные насаждения представляют серьезную угрозу пожарной безопасности. Поэтому в районе организована работа по ликвидации пораженных очагов. В предстоящий зимний период лесозаготовки в Енисейском районе необходимо вырубить около 3 млн кубометров погибших и поврежденных лесных насаждений, сообщили ранее ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства.