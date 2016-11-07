Москва, 7 ноября, 2016, 09:40 — ИА Регнум. В России в октябре 2016 года индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года — 104,5% (в октябре 2015 года — 100,7%, с начала года — 111,2%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В октябре после продолжавшегося с марта удешевления плодоовощной продукции отмечался заметный рост цен на данную группу продуктов питания. Так, на 42,3% и 41,2% соответственно подорожали свежие помидоры и огурцы, на 19,1% — апельсины, на 3,4% — чеснок. Вместе с тем лимоны стали дешевле на 18,1%, капуста белокочанная свежая — на 7,7%, яблоки, свекла, лук, морковь, груши, картофель — на 2,6−5,5%.

В группе молочных продуктов на 2,1% выросли цены на молоко питьевое, на 1,3−1,8% — сметану, сырки творожные, глазированные шоколадом, кисломолочные продукты, творог, йогурт.

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров на 1,7% подорожали сыры, на 0,9−1,4% — свинина бескостная, мясо птицы, рыба разделанная лососевых пород, консервы фруктово-ягодные, варенье, джем, повидло.

Одновременно на 2,4% снизились цены на наблюдаемые виды круп и бобовых, на 1,9% — рыбу живую и охлажденную, на 0,1−0,3% — баранину, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), муку, пиво зарубежных торговых марок.

В октябре среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров наиболее заметно подорожало газовое моторное топливо — на 5,4% (с начала года — на 9,9%).

Существенный рост цен отмечался на большинство видов сезонной одежды и обуви. Так, трикотажные и меховые головные уборы, колготки детские, перчатки, отдельные виды верхней одежды, обуви и трикотажных изделий для детей и взрослых стали дороже на 1,1−2,8%. При этом на 0,4% снизились цены на туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи.

В группе табачных изделий более всего выросли цены на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок — на 1,4%.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 1,2% дороже стали ткани хлопчатобумажные, на 1,1% — топливо (уголь и дрова),

В октябре, с завершением сезона массовых летних отпусков отмечалось снижение цен и тарифов на услуги пассажирского транспорта, туризма и отдыха. Так, на 12,3−13,4% дешевле стал проезд в плацкартных и купейных вагонах поездов дальнего следования, на 1,9% — услуги воздушного транспорта.

На 1,4−2,8% снизилась стоимость туров на отдых в Испании, Греции, экскурсионных поездок в Германию, Францию, Финляндию, автобусных экскурсионных поездок по городам Европы, путевок в дома отдыха, пансионаты и санатории на территории России.

Среди других наблюдаемых видов услуг на 4,6% стала ниже плата за пользование потребительским кредитом, на 0,5% — годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков, на 0,2% — плата за билеты в кинотеатры.

Читайте также: Инфляция будет ниже 4% — Улюкаев

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечалось снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июле инфляция оставалась на уровне 0,4%. В августе инфляция снизилась до 0%, а за тем начала расти — с 0,2% в сентябре до 0,4% в октябре. Годовая инфляция в России в сентябре составила 4,1%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.