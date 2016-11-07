Пекин, 7 ноября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Старший вице-президент интернет-корпорации Baidu Ван Цзинь, выступая на конференции в Пекине, заявил, что в настоящее время в КНР активно разрабатываются серийные беспилотные автомобили. По словам представителя Baidu, первые серийные «беспилотники» поступят в продажу уже в 2020 г.

Carsua.net Беспилотный автомобиль. Baidu

«Наша разработка будет продемонстрирована на третьей ежегодной Всемирной конференции по вопросам Интернета и высоких технологий, которая пройдет с 16 по 18 ноября в Чжэцзяне», — сообщил Ван Цзинь.

Старший вице-президент отметил, что демонстрируемый прототип полностью функционален и готов к работе в реальных условиях. Беспилотник от Baidu уже прошел ряд дорожных тестов, однако до выхода в серийное производство необходимо провести несколько десятков дополнительных испытаний.

«Мы сумели разработать систему наблюдения, которая полностью фиксирует дорожную обстановку вокруг автомобиля, однако этого пока недостаточно для того, чтобы с полной увереностью заявлять, что данный тип транспортных средств полностью безопасен», — добавил Ван Цзинь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, корпорация Baidu начала разработку собственного беспилотного автомобиля в 2013 г. В декабре 2015 г. Baidu провела первые испытания своего автомобиля-беспилотника. Тесты проходили на улицах Пекина, маршрут поездки составил 30 км.