Краснодар, 7 ноября, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Спортсменки женского волейбольного клуба «Динамо» (Краснодар») обеспечили себе выход в следующий — третий — раунд Лиги чемпионов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба 7 ноября, победу принесла встреча с «Химиком» (Южный, Украина).

Dinamokrasnodar.ru Наставления тренера

Матч начался с уверенного рывка хозяек площадки — 3:0. Волейболистки «Химика» благодаря усилиям Мины Томич и Инны Молодцовой сумели сравнять счёт — 4:4. Красивейшей мяч — шестой по счету — забила Олеся Николаева. «Качели» в счёте длятся до первого технического перерыва — 7:8. Затем гостьи прибавляют в скорости и точности, а также на подаче — 9:12. Первый тайм-аут Константина Ушакова, по окончании которого краснодарки набирают лишь одно очко — 10:16. После второго технического перерыва защита «Динамо» Краснодар совсем «рассыпалась» — 12:22. Анастасия Чернуха забивает эйс — 12:23. Она же эйсом ставит победную точку в партии — 12:25.

Вторая партия началась с трех мячей, забитых Миной Томич. Потом инициативу в игре перехватили динамовки. На первый технический перерыв команды ушли при счёте 8:5. После нескольких тайм-аутов краснодарки сравнивают счет — 19:19. Трибуны взрываются от восторга, когда Мина Томич отправляет мяч в аут, а Дарья Дрозд упирается в динамовский блок — 21:19. Удержать двухочковое преимущество хозяйкам не удаётся — 22:22. Наталья Малых своим точным ударом заставляет вскочить трибуны — 23:22. Затяжной розыгрыш выигрывают украинские волейболистки, закрывшие блоком Малых — 23:23. Чернуха и Николаева обмениваются точными атаками — 24:24. Наталья Малых забивает два эйса подряд — 29:27.

Старт третьего сета становится продолжением сета второго. Команды идут «очко в очко» — 2:2; 3:3; 5:5. 25:14. Итог партии — 25:14 в пользу краснодарских волейболисток.

В четвёртой партии динамовки ведут с двухочковым преимуществом — 4:2; 5:3. На второй технический перерыв динамовки уходят лидерами — 16:15. В конце партии команды вновь «раскачивают качели» в счёте — 18:18; 19:19; 20:20. Мина Томич приносит победу в партии «Химику» — 23:25. Тай-брейк.

Виктория Русакова открывает счёт в решающей, пятой партии — 1:0. Победу в матче «Динамо» Краснодар приносит блок Марии Перепёлкиной и Екатерины Синицыной — 15:5. Волейболистки краснодарского «Динамо» с итоговым счетом 362 выходят в третий раунд Лиги чемпионов.

Как отметил на послематчевой конференции главный тренер ЖВК «Динамо» Краснодар Константин Ушаков, в принципе, результатом он доволен, однако, по его словам, не совсем всё получилось.

«В первой партии очень мощно сыграла команда «Химик». Молодцы девчонки, что смогли перестроиться, смогли выдержать ту сильную подачу, которую подавал «Химик» сегодня, и переломить ход борьбы, — добавил Ушаков. — У нас ещё есть недопонимание между игроками. И нервозность возникла из-за того, что они выбили нас с приёма, а мы не могли добить высокий мяч с краю. Поэтому девчонки чуть-чуть занервничали».

«Игра была тяжёлая для обеих команд. На кону был проход в следующий раунд. «Динамо» было чуть поувереннее в концовках партий. И, конечно, 5-я партия — это лотерея. И эту лотерею выиграло «Динамо» Краснодар, — высказала свое мнение капитан «Химика» Дарья Степановская.

Она отметила, что украинские волейболистки очень сильно хотели пройти в следующий раунд, было большое желание, но, к сожалению, не смогли «взять» игру дома и знали, что здесь будет очень тяжело.