Оклахома-сити, США, 7 ноября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. В американском штате Оклахома зарегистрирован подземный толчок магнитудой 5,3. Эпицентр сейсмособытия находился в районе города Кашинг, на расстоянии 80 км от столицы штата Оклахома-Сити, передает Fox News со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Землетрясение случилось на глубине около 6 км, толчок ощутили жители соседних штатов Миссури и Арканзас. Данные о пострадавших и разрушениях пока отсутствуют. Однако в соцсетях появляются фотографии, сделанные очевидцами, на которых запечатлены разбитые стекла и обрушившиеся части строений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в округе Пауни штата Оклахома был объявлен режим чрезвычайного положения. Ранее в 14 километрах от города Пауни с населением около 2 тыс. человек произошло землетрясение магнитудой 6,5. Из-за подземных толчков в городе обрушилось здание.