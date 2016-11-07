Манагуа , 7 ноября, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Даниэль Ортега одержал победу по результатам всеобщих выборов в Никаракуа, заявили представители Верховного избирательного совета, сообщает 7 ноября Associated Press. Согласно результатам подсчета пятой части избирательных бюллетеней, Ортега получил 71% голосов избирателей. Вице-президентом страны будет супруга Ортеги — Росарио Мурильо.

Bolsadenoticias.com.ni Даниэль Ортега

Главной неожиданностью итогов голосования стало то, что кандидат от Либеральной конституционалистской партии (ЛКП) Максимино Родригес, бывший участник вооруженной борьбы с сандинистами, набрал 16,4%. А при голосовании за депутатов парламента за ЛКП проголосовало 17,7%. При этом оппозиция утверждает, что имели место нарушения в ходе выборов. Однако, международные наблюдатели отмечали что выборы проходят нормально. И имеется высокая активность избирателей, сообщает La Radio del Sur. Накануне выборов опросы общественного мнения в Никарагуа давали оппозиции 8 процентов возможного результата на президентских выборах.

Напомним, что 6 ноября 2016 года в Никарагуа состоялись всеобщие выборы, в ходе которых граждане страны должны были выбрать президента, вице-президента, девяносто депутатов и двадцать представителей в центральноамериканский парламент.