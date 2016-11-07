Бедфорд, Великобритания, 7 ноября, 2016, 09:25 — ИА Регнум. В Великобритании подавлен бунт заключенных в тюрьме города Бедфорд (графство Бедфоршир), сообщается в официальном блоге полиции города в Twitter.

Rishe.ir Тюрьма

Порядок в тюрьме был восстановлен после того, как более двух сотен заключенных захватили несколько участков тюрьмы. Полицию вызвали в тюрьму около 17:00 (20:00 мск), офицерам потребовалось около шести часов, чтобы нормализовать ситуацию.

Пострадавших среди полицейских и сотрудников тюрьмы нет. Двое заключенных получили незначительные травмы.

По данным СМИ, заключенные начали бунт в связи с переполненностью исправительного учреждения. Ведется расследование инцидента, сообщает Государственная пенитенциарная служба.