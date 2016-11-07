Байкальск, Иркутская область, 7 ноября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Депутат думы Байкальского городского округа Иркутской области Евгений Валов направил в правоохранительные органы заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности своего коллегу по депутатскому корпусу Федора Ларченко, который якобы ударил Валова в ходе внеочередного заседания бюджетного комитета. Ларченко комментировать ситуацию отказывается, а сам Валов, называя удары оппонента «девичьими», все же считает, что «прошло то время, когда кулаками выясняют, кто прав».

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Поводом для конфликта стало решение горсовета, принятое еще в октябре, когда депутаты отказались увеличивать расходы на содержание городской администрации, в частности, на командировочные расходы. Как отмечает телекомпания «Берег», это произошло из-за того, что обычно добросовестно голосующие за предложения городской администрации депутаты по разным причинам на сессию не пришли. В этой ситуации в ходе рассмотрения вопроса о корректировках бюджета депутату Евгению Валову удалось перехватить инициативу. Он отметил, что документ предусматривает очень незначительное увеличение финансирования ряда важных статей, зато на содержание администрации расходы возрастают на 1,5 млн рублей. «Нехорошо увеличивать расходы на фоне обнищания», — сказал он и предложил принять документ лишь в части других расходов, а расходы на содержание администрации рассмотреть позже — может быть, на внеочередной сессии.

Глава администрации города Василий Темгеневский призвал депутатов проголосовать за документ. В противном случае, сказал он, будет сорван отопительный сезон. Однако депутаты возразили чиновнику: «Это не мы срываем отопительный сезон, не надо делать такие заявления». В итоге большинство депутатов приняли предложение Валова, что вызвало явное недовольство чиновников администрации.

1 ноября депутаты собрались для того, чтобы обсудить, что же делать с теми 1,5 млн рублей, которые планировалось направить на чиновников. Заседания началось с упреков и взаимных оскорблений — близкий к администрации депутат Федор Ларченко считал, что депутаты были не правы, пойдя на поводу у Валова.

«Изначально разговаривал на повышенных тонах со всеми депутатами, перебивал, оскорблял присутствующих. Он очень агрессивно был настроен к тому, что депутаты 28 октября отказались дополнительно выделять 1,5 миллиона на администрацию, настаивал на том, как хорошо работает администрация», — рассказал Валов «Голосу Байкала».

В итоге произошла потасовка, и Валов получил «небольшую ссадинку у виска, и та прошла через несколько часов». «Ему вообще повезло, если бы не депутат Нагаев, который меня сдержал… Так бы Ларченко пришлось как минимум очки новые приобретать», — добавил он.

Сам Ларченко инцидент не комментирует и, услышав просьбу прокомментировать ситуацию, бросает трубку.

При этом местные наблюдатели отмечают, что бюджет в нужной городской администрации трактовке все же принят будет. Дело в том, что большинство в совете все-таки за сторонниками Темгеневского. «В общем, бунт бессмысленный, хоть и красивый», — написал один из комментаторов на местном форуме.

Справка ИА REGNUM

Город Байкальск находится на берегу Байкала в Слюдянском районе Иркутской области. Население — 12,9 тыс. человек. Ранее специализировался на производстве целлюлозы, здесь работал знаменитый Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, в 2013 году прекративший свою работу. Включен в список моногородов.