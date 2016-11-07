Москва, 7 ноября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. В Московском регионе за ночь 7 ноября выпало более 15% месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

На главной метеостанции Москвы на ВДНХ за последние 12 часов выпало 9 мм осадков. Всего за минувшие сутки выпало около 17 мм осадков. Месячная норма в ноябре составляет 58 мм.

Больше всего снега выпало в новой Москве и Троицком административном округе, — около 29% месячной нормы. Синоптики уточняют, что штормовое предупреждение в Москве и Московской области действует до 09:00 мск 7 ноября.

Для ликвидации последствий снегопада на улицы Москвы вышли 10 тыс. единиц спецтехники, проводится противогололедная обработка дорожного полотна. Власти Москвы обращаются к автомобилистам с просьбой по возможности пользоваться общественным транспортом, а также соблюдать ПДД и скоростной режим.