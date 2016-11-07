Вашингтон, 7 ноября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Интернет-портал WikiLeaks опубликовал вторую подборку писем Национального комитета Демократической партии США — главного руководящего органа партии. Об этом 7 ноября говорится в микроблоге WikiLeaks в Twitter.

Femme.gr WikiLeaks

Опубликовано 8 тыс. 263 электронных послания. Первая партия переписки, украденной хакерами, появилась 22 июля, тогда было опубликовано 19 тыс. 252 электронных письма и 8 тыс. 34 приложения от руководства нацкомитета партии.

Ранее представитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон Дженнифер Палмьери, заявила, что WikiLeaks собирается в ближайшие два дня опубликовать «фейк». «Если в ближайшие два дня вы увидите наглую ложь от WikiLeaks, помните, что это, вероятно, фейк» — написала Палмьери.

Представители WikiLeaks прокомментировали слова Палмьери, заявив, что источником «самой чудовищной лжи» является штаб Клинтон.