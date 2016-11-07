Москва, 7 ноября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Котировки вряд ли смогут заметно восстановиться в ближайшее время. Новая порция слухов отправила котировки Brent к трехмесячным минимумам на подходе к отметке 45 долл./баррель. По итогам 4 ноября актив снизился на 1,73%, а за неделю подешевел более чем на 10%. По мнению директора по развитию eToro в РФ и СНГ Павла Саласа, ситуация вокруг предстоящей встречи ОПЕК обрастает новыми аргументами для сомнений, а американская статистика подливает масла в огонь.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Главным драйвером ускорения продаж на рынке углеводородов послужили разговоры о том, что саудиты пригрозили масштабным наращиванием добычи, если в конце ноября страны в формате ОПЕК+ не придут к соглашению о заморозке. Контрольный удар по Brent нанес отчет Baker Hughes, который показал, что количество активных буровых за неделю выросло на 9 единиц, достигнув максимального с февраля уровня 450 единиц. Причем рост показателя продолжается на протяжении 22 из последних 24 недель», — пояснил Салас.

«Это, в свою очередь, чревато дальнейшим ростом добычи и запасов сланцевой нефти. На этом фоне котировки вряд ли смогут заметно восстановиться в ближайшее время, причем отметка 45 может оказаться под угрозой под влиянием вышеупомянутых факторов», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть после глубоко падения начнет расти

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 7 ноября, мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику в рамках коррекции после снижения примерно на 8% по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 07:50 мск стоимость нефти марки Brent поднялась на 0,94% — до 46,01 доллара за баррель, цена на нефть марки WTI выросла на 1,13%, до 44,57 доллара за баррель.