Москва, 7 ноября, 2016, 08:38 — ИА Регнум. По итогам минувшей недели рубль потерял 2,33% в паре с долларом. Российская валюта сдает позиции, несмотря на повсеместные продажи USD на рынке Форекс, и все под влиянием дешевеющей нефти, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль.Доллар

«Настроения на рынке нефти продолжают ухудшаться, что сулит российской валюте дальнейшее ослабление. В сложившихся условиях у рубля не так много шансов на рост. Единственное, что может поддержать рубль, — потенциальные покупки Brent на низких уровнях. Актив добрался до отметки 45, которая может послужить поддержкой», — пояснил Ковалев.

«Однако новая волна негативных известий может поставить под угрозу целостность этого уровня. В преддверии выборов в США USD может притихнуть и не демонстрировать резких колебаний, а дальнейшая реакция рубля и финансовых рынков в целом будет зависеть от выбора американцев», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил курсы доллара и евро на выходные дни (4−6 ноября) и понедельник (7 ноября). Доллар США увеличился на 8,77 копейки и составил 63,5043 рубля. Официальный курс евро вырос на 36,38 копейки — до 70,5977 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла до $46,01.