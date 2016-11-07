Брюссель, 7 ноября, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Североатлантический альянс переведет значительное число своих военных на усиленный режим несения службы из-за «возросшей активности» со стороны Российской Федерации (РФ). Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, страны-члены военного блока рассматривают меры по созданию еще более многочисленной армии, способной развертываться максимально быстро.

«В вооруженных силах союзников по НАТО служит много людей, — отметил генсек альянса. — Мы сейчас изучаем шаги, которые можно было бы принять для того, чтобы сократить время развертывания как можно большего числа этих военнослужащих».

Перевод статьи на сайте ИноТВ.

4 ноября генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг в интервью Deutsche Welle заявил, что Североатлантический альянс не видит никакой угрозы со стороны РФ.

«Мы не видим неминуемой угрозы в отношении какого-либо государства НАТО, — сказал Столтенберг. — Россия — наш сосед, мы нуждаемся в конструктивных отношениях с ней».

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