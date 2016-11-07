Москва, 7 ноября, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Торги по нефти 4 ноября завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 1,7%, до 45,53. Трейдеры продают фьючерс на нефть в ответ на увеличение запасов и добычи нефти, а также опасениях, что страны ОПЕК не заключат соглашение по новым квотам на добычу в конце ноября. За 12 дней нефтяные котировки снизилась на 13,3% (— $7,01). С начала года нефть остаётся в плюсе на 20,7% (+$7,83).

Добыча нефти

Сегодня, 7 ноября, в Азии за баррель Brent дают $45,99 (+1,01%). Техническая картина на часовом периоде указывает на восстановление котировок до $47.40. Если в Европе покупатели смогут вернуть цены к уровню $46,43, то тогда после двенадцатидневного падения восходящая коррекция продолжится до появления результатов выборов в президенты в США.