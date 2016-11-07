Москва, 7 ноября, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 3 ноября закрылись ростом по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,1%, до 63,58 рубля, евро/рубль — на 0,26%, до 70,66 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На торгах 3 ноября рубль торговался против доллара США в диапазоне 38 коп., евро — 51 коп. Торги закрылись снижением по курсу рубля, так как цена на нефть сорта Brent упала до $45,97. Нефть продолжает дешеветь на фоне увеличения её запасов в США и опасениях, что страны ОПЕК не заключат соглашение по снижению квот на добычу.

Рубль повторяет динамику нефти, но с меньшей амплитудой колебаний при её снижении. За двенадцать торговых дней баррель Brent подешевел на 13,3% (-$7,01), рубль за этот период подешевел к доллару на 2% (-1,30 руб.). Из-за этого заметно снизилась цена на нефть в рублях с 3272 до 2946.

Национальную валюту от ослабления сдерживают зарубежные инвесторы, которые в рамках стратегии кэрри-трейд (получение дохода за счет разницы процентных ставок в различных странах) конвертируют валюту в рубли для покупки облигаций. Как говорят эксперты Goldman Sachs, он дает им хорошую доходность и является для них любимчиком.

Если сравнивать ценовые изменения с начала года, то с января российская валюта отыграла у доллара 10 рублей (-14,5%), нефть за этот период подорожала на $8,63 за баррель (22,9%).

4 ноября торги на Московской бирже не проводились по случаю национального праздника — День народного единства. Зато российская валюта резко подешевела на валютном рынке Форекс на фоне падения нефтяных котировок. Цена на Brent снижалась до 45,06. Курс доллар/рубль повышался до 64,65 рубля, евро/рубль — 71,83 рубля. Потери рубля составили больше 1 рубля по отношению к ценам закрытия на Мосбирже.

В Азии за баррель Brent дают $45,97 (+0,97%). После пятничного снижения котировок техническая картина на часовом периоде указывает на восстановление цен до $47,40. Из-за отсутствия торгов в пятницу и дорожающей нефти на азиатской сессии валюты на Мосбирже могут открыться резким ростом и быстро уйти в красную зону.

Ключевым событием для всех рынков являются президентские выборы в США (8 ноября). Предвыборная кампания пока несильно влияет на рубль, но лихорадит все рынки при появлении новостей при смене лидеров на пост президента США и публикации новых результатов опросов.

Американский доллар начал неделю с укрепления. Он подорожал на заявлениях ФБР, которые были сделаны 6 ноября. Ведомство не собирается привлекать к ответственности кандидата в президенты США Хиллари Клинтон за использование личной почты в секретной переписке. Об этом говорится в письме, которое директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми направил конгрессу.

Если нефть продолжит коррекционное движение вверх, то по паре доллар/рубль ожидается закрытие ниже 64 рублей.